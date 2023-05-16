Britney Spears'ın eşi Sam Asghari'den ayrılık açıklaması Sam Asghari, eşi Britney Spears ile birlikte çekilen fotoğrafını gözler önüne sererek ayrılık dedikodularını yalanladı.

ensonhaber.com

Dünyaca ünlü şarkıcı Britney Spears ile Sam Asghari, 2022'nin haziran ayında hayatını birleştirmişti. Ünlü çiftin aralarının bozuk olduğu öne sürülmüştü.

İddialara göre; Asghari'nin film çekimi sırasında alyansını çıkarması dedikoduları alevlendirmişti. İkiliden söylentilere yanıt gecikmedi. Asghari, eşiyle birlikte verdikleri pozları sosyal medya hesabından yayınlayarak, "Her şey yolunda" mesajını verdi.

"Yayınlasın istemezdim"

Öte yandan Asghari, geçtiğimiz aylarda Spears'ın yarı çıplak pozlarından hoşlanmadığını açık açık belirtmişti. Kişisel olarak eşinin yarı çıplak çekilen fotoğraflarını yayınlamasını onaylamadığını yazan Asghari, sözlerine yine de karısının hayatını kontrol edemeyeceğini eklemişti. Sam Asghari, eşinin dünyada bu tür içerik paylaştığı için zorbalığa uğrayan tek kişi olduğunu da ifade etmişti. Asghari'nin açıklamasının devamında şu satırlar yer alıyordu:

"Kişisel olarak bunları hiç yayınlamamasını tercih ederim. Ama ben kimim ki sürekli mikroskop altına alınmış ve hayatı boyunca kontrol altında tutulmuş birine kısıtlama getireyim."