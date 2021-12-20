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    Britney Spears'ın nişanlısı yeni yıl planlarını açıkladı

    Ünlü şarkıcı Britney Spears'ın nişanlısından tartışma yaratan sözler geldi.
    • Haber Merkezi
    • 20.12.2021 - 06:49
    • Güncelleme : 20.12.2021 - 06:59
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    Britney Spears'ın nişanlısı yeni yıl planlarını açıkladı

    İsmi birçok skandala karışan dünyaca ünlü şarkıcı Britney Spears, ilginç olaylara konuşulmaya devame diyor.

    40 yaşındaki şarkıcı son olarak, nişanlısı Sam Asghari'nin açıklamaları nedeniyle gündeme geldi.

    "YILBAŞINDA BEBEK YAPACAĞIZ"

    Ülke basınına açıklamalarda bulunan Sam Asghari, "Yılbaşında ne yapmayı planlıyorsunuz?" şeklindeki soruya ilginç bir yanıt verdi. Asghari, "Çocuk istiyoruz ve yılbaşında tatile giderek bebek yapacağız" dedi.

    Asghari'nin bu sözleri, özel hayatlarını ilan ettiği gerekçesiyle eleştirildi.

    Britney Spears ın nişanlısı yeni yıl planlarını açıkladı #1

    Britney Spears ın nişanlısı yeni yıl planlarını açıkladı #2

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