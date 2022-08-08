Britney Spears'ın oğulları isyan etti

Annelerinin çıplak pozları, Britney Spears'ın oğullarını küplere bindirdi.

Hayatını herkesin gözü önünde yaşyan ünlülerden dünyaca ünlü şarkıcı Britney Spears evlendikten sonra sosyal medyada fazla müstehcen paylaşımlar yapmaya başladı.

1 saatte Instagram'a 11 çıplak fotoğraf atan Spears hayranlarından da tepki gördü.

Ünlü şarkıcıya tepki gösteren yalnızca hayranları da değildi. Ünlü şarkıcının çocukları annelerinin yaşam biçiminden ve paylaşımlarından rahatsız oldu.

Çocuklar annelerini istemiyor

Çocukların babaları Kevin Federline son olarak iki oğlunun aldığı kararı açıkladı. 16 yaşındaki Preston ve 15 yaşındaki Jayden anneleri Britney Spears ile görüşmek istemiyor.

Annelerinin düğününe de gitmeyen çocuklar çıplak paylaşımlardan ve annelerinin yaşam biçimden bir hayli rahatsız. Federline ne yaparsa yapsın çocukları ikna edemediğini de sözlerine ekliyor.