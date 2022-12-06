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    Britney Spears’ın paylaşımı takipçilerinin kafasını karıştırdı

    Britney Spears, uzun süredir arasının bozuk olduğu kız kardeşi Jamie Lynn Spears ile ilgili sevgi dolu bir paylaşım yaparak dikkat çekti.
    • Haber Merkezi
    • 06.12.2022 - 07:28
    • Güncelleme : 06.12.2022 - 07:52
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    Britney Spears’ın paylaşımı takipçilerinin kafasını karıştırdı

    Kasım 2021’de babasının vasiliğinden kurtulmayı başaran ve ardından da uzun süredir nişanlı olduğu Sam Asghari ile evlenen Britney Spears, bu süreçte ailesine de savaş açmıştı.

    Şaşırtmaya devam

    Başta ebeveynleri olmak üzere özellikle kardeşi Jamie Lynn Spears’a adeta ateş püsküren Britney Spears, bu defa küçük kardeşine olan sevgisini takipçileriyle paylaştı.

    Britney Spears, doğum gününde paylaştığı mesajla hayranlarını şaşırttı.

    Britney Spears’ın paylaşımı takipçilerinin kafasını karıştırdı #1

    "Seni seviyorum"

    41 yaşına basan Spears, Instagram gönderisinde; “Bugün benim doğum günüm ama sen benim kalbimsin, bu yüzden seni düşünüyorum… Bu kadar cesur, ilham verici olduğun için tebrikler. Yalnız değilsin… Benim kız kardeşim!!! Seni seviyorum!!!” diye yazdı.

    Ocak ayında Spears, kız kardeşine “pislik” dediği sert bir Instagram gönderisi paylaşmıştı.

    Britney Spears’ın paylaşımı takipçilerinin kafasını karıştırdı #2


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