Brooklyn Beckham, düğün günü yaşadığı korkuyu anlattı

23 yaşındaki Brooklyn Beckham ve 27 yaşındaki Nicola Peltz, nisanda gösterişli bir düğünle dünya evine girmişti.

Dünyaca ünlü çift David-Victoria Beckham çiftinin büyük oğlu Brooklyn Beckham ile Nicola Anne Peltz 2022 nisan ayında evlenmişti.

Evlendikleri günden beri bir türlü gündemden düşmek bilmeyen çiftten Brooklyn Beckham, evlendikleri gün yaşadığı gerginliği anlattı.

Büyük korku

Beckham, nikah seremonisi başladıktan sonra gelini beklediği sırada Peltz'in ortaya çıkmamasından çok korktuğunu söyledi.

"Gergindim"

"Biraz gergindim. Hatta çok gergindim. Nikahtan hemen önce 'Aman Tanrım, ya törene gelmezse?' diye düşündüm. En iyi arkadaşımla evleniyorum ama ya o istemezse?' diye tetikteydim. Ama onu gördükten sonra birden ağlamaya başladım. Harika bir gündü."



