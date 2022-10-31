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    Brooklyn Beckham, karısını çıplak paylaştı

    Brooklyn Beckham, evlilik yıl dönümünü karısının çıplak fotoğrafıyla kutladı.
    • Haber Merkezi
    • 31.10.2022 - 09:25
    • Güncelleme : 31.10.2022 - 10:21
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    Brooklyn Beckham, karısını çıplak paylaştı

    Dünyaca ünlü eski futbolcu David Beckham, sakin bir hayat sürmesine rağmen oğlu Brooklyn Beckham, dikkat çeken özel hayatıyla gündemden düşmüyor.

    23 yaşındaki Brooklyn Beckham'ın son hareketi de hem babasının hayranlarını hem de takipçilerini şaşkınlık içerisinde bıraktı.

    Brooklyn, eşi Nicola Peltz ile evlilik yıl dönümlerini, eşinin çıplak fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak kutladı. Fotoğrafta, genç kadının banyo aynası önünde çıplak şekilde durduğu ve göğüslerini elleriyle kapattığı görüldü.

    3 yıl geçti

    Brooklyn paylaştığı fotoğrafa ise, "Bu fotoğrafın üzerinden 3 yıl geçtiğine inanamıyorum. Sanki tüm hayatım boyunca seni tanıyormuşum gibi hissediyorum. Diğer yanım, en iyi arkadaşım, mükemmel eşim, yıl dönümümüz kutlu olsun. Bu hayatı sensiz yaşayamazdım." notunu düştü.

    Fotoğrafa kısa süre içerisinde binlerce beğeni geldi.

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