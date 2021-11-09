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    Brooklyn Beckham'dan 13 milyon TL'lik imza

    Brooklyn Beckham, reklam anlaşması imzaladığı giyim markasından 1 milyon sterlin alacak.
    • Haber Merkezi
    • 09.11.2021 - 07:34
    • Güncelleme : 09.11.2021 - 10:06
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    Brooklyn Beckham'dan 13 milyon TL'lik imza

    Dünyanın en ünlü ünlü isimlerinden Victoria-David Beckham çiftinin 22 yaşındaki oğulları Brooklyn, İngiliz giyim devi Superdry’ın yeni marka yüzü oldu.

    MİLYONLUK ÖPÜCÜK

    1 milyon sterlinlik (13 milyon TL) anlaşma imzaladı. Brooklyn, bu anlaşmasında 26 yaşındaki ABD'li oyuncu nişanlısı Nicola Peltz ile rol alacak.

    Kameralar önünde sevgilsini sürekli öpen Brooklyn, reklam filminde de nişanlısını öpücüklere boğacak.

    "MODERN PRENS"

    Brooklyn, en son kırmızı halıda eteğini tuttuğu Nicola’yı dünyanın önünde tutkuyla öpünce ‘Modern Beyaz Atlı Prens’ ilan edilmişti.

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