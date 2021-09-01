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    Bu kez Mısır'da! Şeyma Subaşı son pozunda şahlandı

    Sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile Mısır tatilinden kareleri paylaşan Şeyma Şubaşı'nın at üstünde şaha kalktığı anlara beğeni yağdı.
    • Haber Merkezi
    • 01.09.2021 - 10:42
    • Güncelleme : 01.09.2021 - 10:44
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    Bu kez Mısır'da! Şeyma Subaşı son pozunda şahlandı

    Şeyma Subaşı'nın Amerika ve İbiza tatilinden sonraki durağı Mısır oldu.

    Sevgilisi Mohammed Alsaloussi'nin memleketinde keyifli anlar geçiren Subaşı, sosyal medyadan paylaşmayı da ihmal etmedi.

    ADETA ŞAHLANDI

    Biribirinden farklı pozlar paylaşan Şeyma Subaşı'nın ata binerek şaha kalktığı anlar, takipçilerini şaşırttı.

    Cesur pozlarıyla bilinen Subaşı'nın fotoğrafına kısa sürede binlerce beğeni geldi.

    İşte Şeyma Subaşı'nın Mısır tatilinden kareler...

    Bu kez Mısır da! Şeyma Subaşı son pozunda şahlandı #1

    Bu kez Mısır da! Şeyma Subaşı son pozunda şahlandı #2

    Bu kez Mısır da! Şeyma Subaşı son pozunda şahlandı #3

    Bu kez Mısır da! Şeyma Subaşı son pozunda şahlandı #4

    Bu kez Mısır da! Şeyma Subaşı son pozunda şahlandı #5

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