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- Bu kez Mısır'da! Şeyma Subaşı son pozunda şahlandı
Bu kez Mısır'da! Şeyma Subaşı son pozunda şahlandı
Sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile Mısır tatilinden kareleri paylaşan Şeyma Şubaşı'nın at üstünde şaha kalktığı anlara beğeni yağdı.
- Haber Merkezi
- 01.09.2021 - 10:42
- Güncelleme : 01.09.2021 - 10:44
Şeyma Subaşı'nın Amerika ve İbiza tatilinden sonraki durağı Mısır oldu.
Sevgilisi Mohammed Alsaloussi'nin memleketinde keyifli anlar geçiren Subaşı, sosyal medyadan paylaşmayı da ihmal etmedi.
ADETA ŞAHLANDI
Biribirinden farklı pozlar paylaşan Şeyma Subaşı'nın ata binerek şaha kalktığı anlar, takipçilerini şaşırttı.
Cesur pozlarıyla bilinen Subaşı'nın fotoğrafına kısa sürede binlerce beğeni geldi.
İşte Şeyma Subaşı'nın Mısır tatilinden kareler...