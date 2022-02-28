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    Buket Aydın, 2 milyon TL kazandı

    2 milyon TL'ye reklam yüzü olan Buket Aydın soluğu Paris'te aldı.
    • Haber Merkezi
    • 28.02.2022 - 14:07
    • Güncelleme : 28.02.2022 - 14:08
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    Buket Aydın, 2 milyon TL kazandı

    Emir Sarıgül ile yaşadığı aşkla uzun süre gündemde olan spiker Buket Aydın, reklam yüzü oldu. Elektrikli aracın reklam yüzü olarak 2 milyon TL kazanan Buket Aydın, soluğu kız arkadaşlarıyla Paris'te aldı.

    Sık sık özel hayatıyla gündeme gelen ünlü sunucu Buket Aydın, zaman zaman da sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlarıyla konuşuluyor.

    2 MİLYON TL KAZANDI

    Şu sıralar çok popüler olan Buket Aydın reklam yüzü oldu. Bir elektrikli araba markasının reklam yüzü olan Aydın, hem markadan bir araba aldı hem de 2 milyon TL kazandı.

    Buket Aydın, bu anlaşmadan sonra kız arkadaşlarıyla Paris'e gitti Aydın'ın paylaşımlarına beğeni yağdı.

    Buket Aydın, 2 milyon TL kazandı #1

    Buket Aydın, 2 milyon TL kazandı #2


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