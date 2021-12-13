Buket Aydın: Dolar ve euro yükseldi, bazı çantaları iyi ki almışım

Buket Aydın: Dolar ve euro yükseldi, bazı çantaları iyi ki almışım

Dolar ve euronun yükseldiğine dikkat çeken Buket Aydın, "Bazı aldığım çantaları iyi ki almışım diyorum" ifadelerini kullanarak, çantayla yatırım yaptığını söyledi.

Sunucu Buket Aydın, bir magazin programına konuk olarak katıldı.

Programda lüks markalara ait ürünlere olan ilgisi sorulan Buket Aydın'ın, aldıktan sonra uykularını kaçıran bir parçası olup olmadığı merak edildi.

Buket Aydın, 2. Sayfa programında çantalara olan sevgilisini dile getirerek daha önce aldığı çantalardan dolayı memnuniyetinin altını çizdi.

"DOLAR, EURO YÜKSELDİ, BAZI ÇANTALARI İYİ Kİ ALMIŞIM"

Dolar ve euronun yükselmesiyle birlikte çanta alamadığına dikkat çeken Buket Aydın, "Meblağ vermek istemiyorum, bu tarz şeyler çok itici olabiliyor. Özellikle de biliyorsunuz dolar ve euro yükseldi. O yüzden o fiyatlara girmeyeyim. Eskiden daha kolaydı bunları almak. Bazı aldığım çantaları iyi ki almışım diyorum çünkü şu anda alamazdım. Birtakım çanta markaları var biliyorsunuz bunlar klasik, 20 sene sonra da yatırım gibi satsanız aynı fiyata satabiliyorsunuz. Severim ben, para da veririm." dedi.

Buket Aydın: Dolar ve euro yükseldi, bazı çantaları iyi ki almışım VİDEO