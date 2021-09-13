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    Buket Aydın estetik sorularına eski haliyle cevap verdi

    Yüzündeki değişimlerle dikkat çeken Buket Aydın, estetik sessizliğini bozdu.
    • Haber Merkezi
    • 13.09.2021 - 14:34
    • Güncelleme : 13.09.2021 - 14:54
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    Buket Aydın estetik sorularına eski haliyle cevap verdi

    Emir Sarıgül ile yaşadığı aşkla sık sık gündem olan Buket Aydın, sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.

    Özel hayatıyla gündeme gelmek istemediğini söylese de her hareketiyle olay olan Buket Aydın, takipçileriyle soru-cevap yaptı.

    "ESTETİĞİM YOK"

    Aydın, "Estetiksiz halinizle şu anki haliniz arasında dağlar var. Ona ne diyeceksiniz?" sorusuna, 12 yıl önceki karesini yayınlayarak, "Ama sanırım şu an beni çok güzel buluyorsunuz sorun bu... Bu da güzel bir şey. Burada 24 yaşındayım ve bence o zaman da gayet iyiymiş, tekrar söylüyorum yüzümde estetik operasyon yok." yanıtını verdi.

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