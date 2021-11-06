Buket Aydın'dan Emir Sarıgül sorusuna net yanıt: O konu kapandı

Muhabirlerin aşk hayatına yönelik sorularına tepki gösteren Buket Aydın, Emir Sarıgül'le ilgili herhangi bir soru almak istemediğini belirterek, "O konu benim için kapanmıştır." dedi.

Çalkantılı aşk hayatıyla gündeme gelen haber spikeri Buket Aydın, net ifadelerle açıklamalarda bulundu.

Bir anda Kanal D'deki görevinden istifa eden ve tek celsede eşinden boşanan Buket Aydın'ın, Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül'le aşk hayatı gündeme bomba gibi düşmüştü.

İkilinin ayrılıkları da magazin dünyasında sık konuşulan konular arasında yer alırken, olayla ilgili Buket Aydın, "O konu kapandı" ifadesiyle Sarıgül'le alakalı soru almak istemediğini belirtti.

SARIGÜL SORULARINI CEVAPLAMAK İSTEMİYOR

Sosyal medyadan yaptığı imalı paylaşımlar ile ilgili açıklamalarda bulunan Aydın, muhabirlerin Emir Sarıgül sorularına yanıt vermek istemediğini söyledi.

"O KONU BENİM İÇİN KAPANMIŞ BİR KONUDUR"

Aydın "Özel hayatımın geneliyle ilgili konuşmak istemiyorum. O konu benim için kapanmış bir konudur." dedi.

"BEN HİÇ KİMSENİN ADINI DUYMAK İSTEMİYORUM"

Aydın'a muhabirler ise "Yine mi kapandı?" deyince ünlü spiker gerildi ve "Aslında çok önceden kapanmıştı ama siz yanlış algılamışsınız. Ben hiç kimsenin adını duymak istemiyorum" yanıtını verdi.