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    Bülent Ersoy: Ajda Pekkan'ın biletleri satmıyor

    Bülent Ersoy, Ajda Pekkan'ı yine çok kızdıracak açıklamalarda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 05.10.2022 - 11:58
    • Güncelleme : 05.10.2022 - 12:18
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    Bülent Ersoy: Ajda Pekkan'ın biletleri satmıyor

    Diva Bülent Ersoy, 6 yıl küs kaldığı Ajda Pekkan'la 2 yıl önce barışmıştı. Yıllar sonra küslükleri biten iki ünlü şarkıcının arası yeniden bozulacağa benziyor.

    Her düşündüğünü ve bildiğini açık açık konuşmasıyla bilinen ve bu yüzden birçok ünlü isimle kavgalı olan Bülent Ersoy, şimdi de geçtiğimiz günlerde konserini iptal etmesiyle gündeme gelen Ajda Pekkan hakkında konuştu.

    Bülent Ersoy: Ajda Pekkan ın biletleri satmıyor #1

    "Onun yaptıklarını babam da yapsa taş gibi olur"

    Pekkan hakkında ağır açıklamalarda bulunan Ersoy, "İki tane ibici çorabı babam da giyse taş gibi olur." dedi.

    Diva, bununla da kalmadı ve bomba bir iddiada bulundu. Bülent Ersoy'un iddiasına göre; Ajda Pekkan'ın Almanya'da biletleri satılmayınca 3 konseri de iptal oldu.

    Bülent Ersoy: Ajda Pekkan ın biletleri satmıyor #2

    "Hödük Ajda"

    Bülent Ersoy, 6 yıl önce bir iftarda kendisine selam vermeyen Ajda Pekkan için “Kime bu nağmeler. Allah onu ıslah etsin. Böyle ucube işte, hödük, küstah” demişti. Ajda Pekkan dava açmış, Bülent Ersoy 3 bin 750 TL para cezasına çarptırılmıştı.

    Bülent Ersoy: Ajda Pekkan ın biletleri satmıyor #3


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