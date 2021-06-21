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    Bülent Ersoy annesinin evini kapattırmadı

    Geçtiğimiz sene annesini toprağa veren Bülent Ersoy, annesinin evini kapatamadı.
    • Haber Merkezi
    • 21.06.2021 - 07:30
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    Bülent Ersoy annesinin evini kapattırmadı

    Bülent Ersoy, annesi Necla Poyraz’ın vefatından sonra, İçerenköy’de bulunan evini kapatmama kararı aldı.

    EV HAFTADA 2 GÜN TEMİZLENİYOR

    Ersoy, evde haftada iki gün temizlik yaptırıyor. Diva, arada bir eve gidip tek başına dua edip, vakit geçiriyor ve bir yıl önce kaybettiği annesinin acısını dindirmeye çalışıyor.

    "ANNEMİ ÇOK ÖZLÜYORUM"

    Ersoy, annesini kaybetmesinin ardından şöyle konuşmuştu: "Ben tek başımayım. Çocuğum yok, kimsem yok. İnsanları mutlu etmek istiyorum. Anacığıma ‘Anne ben de geleceğim, yalnız kalmayacaksın burada’ dedim. 70 yaşımdayım ama yine ana, yine baba hep olmalı. Annemi çok özlüyorum.

    Bülent Ersoy annesinin evini kapattırmadı #1

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