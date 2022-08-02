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    Bülent Ersoy, Çeşme'den 20 milyon TL'lik yazlık aldı

    Bülent Ersoy, Çeşme'den 20 milyon TL'lik yazlık aldı

    Kazandığı paranın çoğunu mücevherlere harcayan Bülent Ersoy, bu defa değişiklik yapıp kendine yazlık aldı.
    • Haber Merkezi
    • 02.08.2022 - 11:13
    • Güncelleme : 02.08.2022 - 11:58
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    Türkiye'nin Diva'sı Bülent Ersoy, önceki gün Çeşme’de konser verdi.

    Söylediği şarkılarla sevenlerini coşturan Bülent Ersoy, emlak yatırımı yaptığını duyurdu.

    "Divanız Çeşme'de evlendi"

    “Divanız Çeşme’de evlendi.” diyen sanatçının denize sıfır konumda, 570 metrekarelik bir taş malikane aldığı öğrenildi.

    "Kudurdum"

    Evine Kleopatra havuzu ve asansör yapılması için mimarla anlaşan Ersoy, “Ne oldu acaba bana bu gece ayol? Kudurdum galiba ben!” diyerek herkesi şaşırttı.

    Diva'nın aldığı evin değerinin yaklaşık 20 milyon TL olduğu iddia edildi.

    1,5 milyon TL'lik mezar

    Geçtiğimiz aylarda Bülent Ersoy’un babasının mezarı başında çekilen bir videosu, sosyal medyada gündem olmuştu. Ersoy’un “Çok dar değil mi? Ben buna sığmam ki” tepkisi günlerce konuşulmuştu.

    O görüntülerden sonra Bülent Ersoy'un menajeri Fevzi Siverek, Ersoy'a şifreli ve asansörlü bir mezar hazırlanacağını açıkladı. Mezarın maliyeti ise 1,5 milyon TL'yi bulacak.

    Bülent Ersoy, Çeşme den 20 milyon TL lik yazlık aldı #1

    Bülent Ersoy, Çeşme den 20 milyon TL lik yazlık aldı #2

    Bülent Ersoy, Çeşme den 20 milyon TL lik yazlık aldı #3


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