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    Bülent Ersoy konserini iptal ettiğini Osmanlıca açıkladı

    Müzik şirketi sahibi Polat Yağcı ile tartışma yaşadığı için konserini iptal ettiğini duyuran Ersoy'un paylaşımındaki Osmanlıca kelimeler dikkat çekti.
    • Haber Merkezi
    • 02.10.2022 - 09:59
    • Güncelleme : 02.10.2022 - 10:30
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    Bülent Ersoy konserini iptal ettiğini Osmanlıca açıkladı

    Sanat camiasının Diva'sı olarak bilinen Bülent Ersoy, sosyal medya paylaşımıyla gündem yarattı.

    Bülent Ersoy, İstanbul'da planlanan konserini, müzik şirketi sahibi Polat Yağcı ile tartışması sonucu iptal ettiğini açıladı.

    Haberi sosyal medya hesabından duyuran Ersoy, yazım şekli ile çok konuşuldu.

    Paylaşımını okumakta zorlandılar

    İfadelerinde Osmanlıca kelimler kullanan Ersoy'a takipçilerinden "Okumakta zorlandım", "1 bölüm Muhteşem Yüzyıl izleyince ben" yorumları yağdı.

    İşte Bülent Ersoy'un o paylaşımı;

    Bülent Ersoy konserini iptal ettiğini Osmanlıca açıkladı #1

    Bülent Ersoy konserini iptal ettiğini Osmanlıca açıkladı #2

    Bülent Ersoy konserini iptal ettiğini Osmanlıca açıkladı #3


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