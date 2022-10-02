Haberler

Magazin Haberleri

Bülent Ersoy konserini iptal ettiğini Osmanlıca açıkladı

Bülent Ersoy konserini iptal ettiğini Osmanlıca açıkladı

Müzik şirketi sahibi Polat Yağcı ile tartışma yaşadığı için konserini iptal ettiğini duyuran Ersoy'un paylaşımındaki Osmanlıca kelimeler dikkat çekti.