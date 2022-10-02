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- Bülent Ersoy konserini iptal ettiğini Osmanlıca açıkladı
Bülent Ersoy konserini iptal ettiğini Osmanlıca açıkladı
Müzik şirketi sahibi Polat Yağcı ile tartışma yaşadığı için konserini iptal ettiğini duyuran Ersoy'un paylaşımındaki Osmanlıca kelimeler dikkat çekti.
- Haber Merkezi
- 02.10.2022 - 09:59
- Güncelleme : 02.10.2022 - 10:30
Sanat camiasının Diva'sı olarak bilinen Bülent Ersoy, sosyal medya paylaşımıyla gündem yarattı.
Bülent Ersoy, İstanbul'da planlanan konserini, müzik şirketi sahibi Polat Yağcı ile tartışması sonucu iptal ettiğini açıladı.
Haberi sosyal medya hesabından duyuran Ersoy, yazım şekli ile çok konuşuldu.
Paylaşımını okumakta zorlandılar
İfadelerinde Osmanlıca kelimler kullanan Ersoy'a takipçilerinden "Okumakta zorlandım", "1 bölüm Muhteşem Yüzyıl izleyince ben" yorumları yağdı.
İşte Bülent Ersoy'un o paylaşımı;