Bülent Ersoy, koronavirüs test sonucunu paylaştı

Bülent Ersoy, basında çıkan koronavirüse yakalandı haberleri üzerine negatif test sonucunu paylaşarak sağlıklı olduğunu söyledi.

Ünlü sanatçı Bülent Ersoy, bir TV programındaki görevinden ayrıldıktan sonra çıkan koronavirüse yakalandığı yönündeki haberleri yalanladı.

İnstagram hesabından, yaptırdığı koronavirüs testinin sonuçlarını paylaşan Ersoy, sağlığının yerinde olduğunu söyledi.

"TERBİYELERİ VARSA UTANIRLAR"

Ersoy, paylaşımında, "Bugün bazı basın müntesibi muhterem arkadaşlarımın hadiseleri çarpıtarak ; aslıyla müsemma olmayan bir sunumla siz muhterem takipçilerimi yanlış bilgilerle mücehhez bilgilendirmeye çalışmaları üzerine ; gördüğüm lüzûm üzerine sağlıklı,sarih ,net ve belgelerle tescilli bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum. 'Kuaförüm Sensin' adlı programdaki görevim 3 aylık bir mukavele ile sınırlı idi. Buyrun belgesi ...Bu arada sağlığım hakkında da yapılan spekülasyonlara yine bu belge ile cevap veriyorum.Bu asılsız haberleri yapıp tüm efkârı umumiyeyi yanıltma pozisyonu sergileyen bu basın müntesibi arkadaşlarımız umarım bir nebze aile terbiyeleri varsa utanırlar." ifadelerini kullandı.