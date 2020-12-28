Bülent Ersoy: Kullanıldım

Bülent Ersoy'dan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bir tepki daha geldi.

Türk Sanat Müziği'nin 'Diva'sı Bülent Ersoy ve ÇYDD arasındaki gerginlik bitmek bilmiyor.

Önceki gün Nişantaşı'nda bir kürkçüde görüntülenen Bülent Ersoy, dernek yönetimini sert bir dille eleştirdi.

"REKLAM YAPTILAR"

Diva, bağışlayacağı kürkleri istemeyen kurum için, "Artık kimseye bir şey vermeyeceğim. Benim iyi niyetimi böyle reklam aracı olarak kullandıklarını hissettim!" dedi.

"BAĞNAZLAR"

Derneğin kurucularından rahmetli Türkan Saylan'ı çok sevdiğini ve saygı duyduğunu dile getiren sanatçı, "Bu, onun emanetini devralanların bağnazlığı. İyi niyetim yanlış yorumlandı. Kırılmadım, şimdi hiçbir şey vermeyeceğim, kendileri düşünsünler. Bu bir sektör, ben ciğerlerimden rahatsızım ve kimse benim hayvan sevmediğimi söyleyemez!" şeklinde konuştu.

"DAHA BÜYÜK PARA İSTERİM"

Hayatının film olması için teklif alan Diva, "İmza atmadım, diretiyorum. Yaşadıklarımı ben biliyorum ve kendimi oynamak istemiyorum. Oynarsam, daha büyük para almam lazım" diyerek, güldü.