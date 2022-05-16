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    Bülent Ersoy Masumlar Apartmanı'nı alıyor

    Satışa çıkan Masumlar Apartmanı'nına Diva Bülent Ersoy talip oldu.
    • Haber Merkezi
    • 16.05.2022 - 07:56
    • Güncelleme : 16.05.2022 - 08:10
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    Bülent Ersoy Masumlar Apartmanı'nı alıyor

    Daha önce bir çok dizi ve filmin çekim yaptığı en son ‘Masumlar Apartmanı’nın çekildiği Beyoğlu’ndaki ‘Temel Apartmanı’ satılıyor.

    2 hafta sonra final yapacak olan dizinin çekimleri bitti. Bina da tam 7 milyon dolara (108 milyon TL) satışa çıktı.

    Posta'da yer alan habere göre dizinin büyük hayranı olan Bülent Ersoy bu haberi duyar duymaz apartmana talip oldu. Hemen devreye girdi ve görüşmeler başladı.

    2. Abdülhamit yaptırdı

    Bina yaklaşık 100 yıl önce Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamit tarafından İstanbul’a getirtilen İtalyan müzisyenlerin konaklaması amacıyla, İtalyan mimar ve mühendislere yaptırılmış. Bina için İtalya’dan getirtilen inşaat malzemeleri kullanılmış.

    12 daire var

    7 katlı Temel Apartmanı’nın 190’ar metrekarelik 12 dairesi bulunuyor. Burası, İstanbul’un tarihte ilk kez asansör ve kalorifer kullanılan apartmanı.

    Bülent Ersoy Masumlar Apartmanı nı alıyor #1

    Bülent Ersoy Masumlar Apartmanı nı alıyor #2

    Bülent Ersoy Masumlar Apartmanı nı alıyor #3


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