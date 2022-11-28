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    Bülent Ersoy, terziyi hastanelik etti

    Bülent Ersoy'un sahne alacağı mekanda giymek için yaptırdığı elbise, terzilerden birini hastanelik etti.
    • Haber Merkezi
    • 28.11.2022 - 10:01
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    Bülent Ersoy, terziyi hastanelik etti

    Diva Bülent Ersoy önceki gece, Maslak'taki bir mekanda sahneye çıktı. Sahne kıyafetlerine çok özen gösteren Diva, yine elbisesiyle dikkat çekti.

    Terzilerden biri hastanelik oldu

    Bülent Ersoy'un elbisesi modacı Semih Doğruer'in atölyesinde 24 saatte 5 kişilik bir ekip tarafından dikildi. Terzilerden biri yorgunluktan hastanelik oldu.

    2 bin dolar bahşiş

    Diva, çalışanların gönlünü 2 bin dolar bahşiş vererek aldı.

    Geçtiğimiz günlerde konser sırasında giydiği mavi elbisesinin azizliğine uğrayarak frikik veren Ersoy, "Önlemini aldık, bu defa çift dikiş attırıyorum" demişti.

    Bülent Ersoy, terziyi hastanelik etti #1

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