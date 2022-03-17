Bülent Ersoy, Yıldız Tilbe'yi savundu

Kürk giydiği için sürekli hayvanseverler tarafından sürekli eleştiri alan 69 yaşındaki Bülent Ersoy, Yıldız Tilbe'ye sahip çıktı.

Bülent Ersoy, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Yıldız Tilbe'nin sokak köpeklerini hedef alan ve tepki toplayan paylaşımları hakkında düşüncelerini dile getirdi.

"EVİ HAYVANAT BAHÇESİ GİBİ"

Yıldız Tilbe'nin kötü niyetli olmadığını söyleyen Ersoy, "Ben kürk giyerim ama kürk giymek ayrı. Canlıyı yaratan Allah, onun canını almak da Allah’a mahsus...

Bunu istemek çok insani bir şey değil ama inan Yıldız’ın evi de hayvanat bahçesi gibi, kediler üstünde... Asla kötü bir niyetle söylemedi. 5 yaşındaki çocuk parçalanınca üzüldü o bir anne onu da anlayın. Kusura bakmasın insanlar. Hoş görsünler. " dedi.

"HEPSİ GEBERSİN"

Yıldız Tilbe, son dönemde yaşanan köpek saldırılarının ardından yaptığı "Bölge halkı zehirli et versin, hepsi gebersin!" şeklindeki paylaşımla eleştiri oklarının hedefi haline gelmişti.