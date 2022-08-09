Bülent Ersoy'un ham altın hediyesi

Bülent Ersoy'a madenden çıkarılan ham altın hediye edildi.

Türk sanat müziğinin ‘Diva’sı Bülent Ersoy, Uşak’ta sahneye çıktı. Ersoy'u görmek için çevre illerden de sevenleri geldi.

70 yaşındaki sanatçı, hiç ara vermeksizin yaklaşık 4 saat sahnede kaldı. Uşaklı bir hayranı, kendi altın madenlerinden çıkartılan iki parçadan oluşan ham altını Ersoy'a hediye etti.

"Ham altın hediye hiç almamıştım"

Hediye karşısında şaşıran ve hayranına teşekkür eden sanatçı, "Hiç ham altın hediye almamıştım ama bu da diğerleri gibi dev kasamda yerini alacak." dedi.