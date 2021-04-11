Bülent Ersoy'dan 3 milyon liralık imza

Bülent Ersoy'un, seyirci karşısına çıkmaya hazırlandığı televizyon programı için 3 milyon liraya anlaştığı öğrenildi.

Uzun zamandır ekranlarda yer almayan Diva Bülent Ersoy, yeni bir projeyle seyircilerle buluşacak.

Mustafa Keser ile kamera karşısına geçecek olan Bülent Ersoy'un 13 bölüm için anlaştığı ücret dudak uçuklattı.

3 MİLYONA ANLAŞTI

Şu sıralar Bodrum'daki villalarının dekorasyon işleriyle ilgilenen 68 yaşındaki Ersoy'un çekimleri yakında başlayacak olan program için 3 milyon TL'ye anlaştı.

İKİ LÜKS VİLLLA

Usta sanatçı Bülent Ersoy, Bodrum'da yaşama kararı aldı.

Ersoy, Ajda Pekkan ve Ebru Gündeş'in de evinin olduğu ünlülerin sitesinden 40 milyon TL'ye iki lüks villa satın aldı. Bodrum'daki villasına 100 bin TL'ye eşya alan

Bülent Ersoy, koronavirüs pandemisi nedeniyle konserlerin askıya alındığı şu günlerde tadilat işleriyle uğraşıyor.