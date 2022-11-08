Bülent Ersoy'dan müezzine makam dersi

Türk sanat müziğinin usta ismi Bülent Ersoy, müezzine makam dersi verdi.

Türk sanat müziğinin usta ismi Bülent Ersoy, her şeye el atıyor.

Yaşadığı apartmanının yanındaki camide okunan ezanın makamlarının yanlış okunduğunu fark eden Ersoy, önce müezzine eşlik etti, sesini duyuramayınca planını değiştirdi.

Makam dersi

Ersoy, bunun üzerine apartman görevlisine talimat vererek cami müezzinini eve çağırdı ve müezzine makam dersi verdi.

Diva, daha sonra yakınlarına "İşte şimdi oldu." yorumunu yaptı.