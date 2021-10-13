Mustafa Keser ile Bülent Ersoy arasındaki kavgada son perde.. Mustafa Keser'in haddini aştığını söyleyen Bülent Ersoy, Kürdo demesinin neden tepkiye neden olduğunu anlamadığını söyledi.

Mustafa Keser, Star TV ekranlarında Bülent Ersoy'la sunduğu "Benzemez Kimse Bize" programının bitmesinin ardından gündem olacak açıklamalarda bulunmuş ve Bülent Ersoy Ersoy için "Seni Diva değil 'Divan' yaparlar." demişti

Söylemezsem Olmaz programına bugün konuk olan Bülent Ersoy, Mustafa Keser’in iddialarına tek tek cevap verdi.

Keser'le mahkemede yüzleşeceğini söyleyen Bülent Ersoy, "Delillerle söylenenleri çürüteceğim." dedi.

Bülent Ersoy, Mustafa Keser'e şu ifadelerle yanıt verdi;

"HADDİNİ AŞTI"

“Benim için yapılanları hiç umursamasam da eğer gerek görüyorsam haddini aşana cevap veririm. Somut göstergelerle, verilerle masanın üzerine atarım. Şahitlerle delillerle söylenenleri çürütürüm.

Bülent Ersoy Mustafa Keser'e cevap verdi VİDEO





"BENİM KOLTUĞUM ONA BATTI"

Zaten program benim programım. Benim oturduğum koltuk ona battı. Ondan rahatsız oldu.

"MADDESEL OLARAK FARK VAR"

Orada bana bir oda hazırlanmış görmüyor mu? Zaten maddesel olarak da bir fark var, bunları bilmiyor mu?

"KESER'İ SEVMİYORUM"

Mustafa Keser’i sevmiyorum. Bu tarz hareket eden insanlara sevgim vardı ise hiçbir dirhem sevgi kalmaz.

Diva denmezmiş de beni divan yaparlarmış. Herkes bu konuyu işledi, benim de cevap vermem, gerçekleri sunmam gerekirdi. O nedenle buradayım.

Bülent Ersoy, Mustafa Keser'e 'Kürdo' diyerek seslendi VİDEO ARŞİV



"KÜRT OLMAK AYIP MI?"

Terbiyeden bahsediyor, bir kadına 'ulan' diye hitap ediyor.

Zaten son derece ağzı bozuk, belden aşağı espriler, programda küfürleri sürekli kesildi.

Soyadıyla çağırdım ne var bunda.

Kürdo diye de çağırdım doğru. Kürt olmak ayıp mı? Kürt olunca ne oluyor onlar bizim vatandaşımız değil mi?"