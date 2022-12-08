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    Bülent Ersoy’u gören çocuk korktu

    Bülent Ersoy'un kuyumcu mağazasını ziyareti sırasında küçük çocuğun bakışları kameralara yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 08.12.2022 - 08:59
    • Güncelleme : 08.12.2022 - 09:06
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    Bülent Ersoy’u gören çocuk korktu

    Usta şarkıcı Bülent Ersoy, Ordu'da Altınordu ilçesi Sırrıpaşa Caddesi'ndeki bir mücevher mağazasının açılışına katıldı.

    Mağazanın açılış kurdelesini kesen Bülent Ersoy'a büyük ilgi vardı. Diva, kendisini yalnız bırakmayan Ordululara da teşekkür etti.

    Korku dolu bakışlar

    Açılış sırasında küçük bir kız çocuğunun Bülent Ersoy'a bakışları sosyal medyada gündem oldu.

    Korku içinde Bülent Ersoy'a bakan çocuğun o halien yorum yağdı.

    Bülent Ersoy’u gören çocuk korktu VİDEO

    Bülent Ersoy’u gören çocuk korktu #1


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