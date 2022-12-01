Bülent Ersoy'un 286 bin liralık alışverişi

Ünlü sanatçı Bülent Ersoy, 3 gün arayla çıktığı alışveriş turunda 286 bin lira harcadı.

Alışveriş tutkunlarının sabırsızlıkla beklediği ‘Black Friday’ çılgınlığına Bülent Ersoy da kapıldı.

Sanatçı, 3 gün arayla bir AVM’de alışveriş yaptı. Ve satın aldığı ürünler için de küçük bir servet ödedi.

Ünlü sanatçı, alışverişlerde toplamda 286 bin lira harcadı.

Yaşlanmayı önleyen kremi de aldı

Cilt bakım ve kozmetik ürünleri ile yılbaşı süslemeleri almak için kesenin ağzını açan sanatçı, alışveriş fişine göre yaşlanma önleyici kremlere 65 bin, nemlendiriciye 30 bin, 12 adet parfüme de 41 bin lira ödedi.