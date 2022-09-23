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    Bülent Ersoy'un dekolte önlemi

    Bülent Ersoy, konserde verdiği frikikten sonra çift dikiş attırıyor.
    • Haber Merkezi
    • 23.09.2022 - 10:18
    • Güncelleme : 23.09.2022 - 10:33
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    Bülent Ersoy'un dekolte önlemi

    Diva Bülent Ersoy, önceki akşam Arnavutköy'de objektiflere yansıdı.

    Kıyafetler hazırlanıyor

    Kuruçeşme’de konser verecek olan Diva, “Konser için kıyafet provasından çıktık, çok güzel olması için saatlerce uğraşıyoruz." dedi.

    "Önlemleri aldık"

    Geçtiğimiz günlerde konser sırasında elbisesinin azizliğine uğrayarak frikik veren Ersoy, "Sormayın, bazen oluyor. Kıyafetlerimi Burcu yapıyor, çok güzel ciciler yaptı.

    Önlemini aldık, bu defa çift dikiş attırıyorum." diyerek kahkaha attı.

    Bülent Ersoy un dekolte önlemi #1


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