Bülent Ersoy'un dekolte önlemi

Bülent Ersoy, konserde verdiği frikikten sonra çift dikiş attırıyor.

Diva Bülent Ersoy, önceki akşam Arnavutköy'de objektiflere yansıdı.

Kıyafetler hazırlanıyor

Kuruçeşme’de konser verecek olan Diva, “Konser için kıyafet provasından çıktık, çok güzel olması için saatlerce uğraşıyoruz." dedi.

"Önlemleri aldık"

Geçtiğimiz günlerde konser sırasında elbisesinin azizliğine uğrayarak frikik veren Ersoy, "Sormayın, bazen oluyor. Kıyafetlerimi Burcu yapıyor, çok güzel ciciler yaptı.

Önlemini aldık, bu defa çift dikiş attırıyorum." diyerek kahkaha attı.