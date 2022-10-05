Bülent Ersoy'un yeni aşkı İlker Görgülü

Başarılı sanatçı İlker Görgülü yoğun temposuna aralıksız devam ediyor. Yeni sezonda da bol bol sahne programları gerçekleştirecek olan Görgülü, Bülent Ersoy ile sahne paylaşmayı sürdürecek.

Diva Bülent Ersoy ile güçlü yorumcu İlker Görgülü geçtiğimiz aylarda birlikte sahneler yapmış, dinleyenlerin kulaklarının paslarını silmişti. Yoğun ilgi gören ortak çalışma, bu sezon da hayranlarının beğenisine sunulacak.

Bu zamana kadar kimseyle sahnesini paylaşmayan Bülent Ersoy ilk olarak sahne aşkı İlker Görgülü ile sahnesini paylaşıyor. ‘Şair aşkı’ olarak kendi aralarında samimi diyaloglar kuran ikili, başarılarına yenilerini eklemeye hazırlanıyor. İlker Görgülü, ‘’Bülent Ersoy ile aynı sahneyi paylaşmak hem onur verici hem de çok eğlenceli. Güzel işlere beraber imza atmaktan kıvanç duyuyorum.’’ dedi. İkilinin sık sık bir araya gelerek çalışmalar yapması aralarındaki samimi ilişkiyi gösteriyor.