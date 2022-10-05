Petrol
92.7
0.98%
Euro
18.3607
-1.00%
Dolar
18.5804
0.05%
Altın
1.021
-0.84%
Borsa
3472
0.00%
Bitcoin
372.758
-0.72%
BTXN Coin
10.58
-4.42%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Bulutlu 18 C

    Bülent Ersoy'un yeni aşkı İlker Görgülü

    Başarılı sanatçı İlker Görgülü yoğun temposuna aralıksız devam ediyor. Yeni sezonda da bol bol sahne programları gerçekleştirecek olan Görgülü, Bülent Ersoy ile sahne paylaşmayı sürdürecek.
    • Haber Merkezi
    • 05.10.2022 - 16:21
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bülent Ersoy'un yeni aşkı İlker Görgülü

    Diva Bülent Ersoy ile güçlü yorumcu İlker Görgülü geçtiğimiz aylarda birlikte sahneler yapmış, dinleyenlerin kulaklarının paslarını silmişti. Yoğun ilgi gören ortak çalışma, bu sezon da hayranlarının beğenisine sunulacak.
    Bu zamana kadar kimseyle sahnesini paylaşmayan Bülent Ersoy ilk olarak sahne aşkı İlker Görgülü ile sahnesini paylaşıyor. ‘Şair aşkı’ olarak kendi aralarında samimi diyaloglar kuran ikili, başarılarına yenilerini eklemeye hazırlanıyor. İlker Görgülü, ‘’Bülent Ersoy ile aynı sahneyi paylaşmak hem onur verici hem de çok eğlenceli. Güzel işlere beraber imza atmaktan kıvanç duyuyorum.’’ dedi. İkilinin sık sık bir araya gelerek çalışmalar yapması aralarındaki samimi ilişkiyi gösteriyor.
    Bülent Ersoy un yeni aşkı İlker Görgülü #1


    TÜSİAD'dan ekonomi eleştirisi: Fiyat istikrarı olmadan ekonomi işlemez
    Gündem

    TÜSİAD'dan ekonomi eleştirisi: Fiyat istikrarı olmadan ekonomi işlemez

    Le Pen, daha fazla cami kapatılmasını istedi
    Dünya

    Le Pen, daha fazla cami kapatılmasını istedi

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!
    Advertorial

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!

    Görüş Bildir