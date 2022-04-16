Bülent Ersoy'un 'zengin' iftar menüsü

Arkadaşıyla balıkçıda iftar yapan Bülent Ersoy'un masasında yok yoktu. Diva'nin ana yemeğinde dev bir ıstakoz vardı.

Sanatçı Bülent Ersoy, geçtiğimiz akşam bir arkadaşıyla beraber iftar yaptı.

İkili, iftar için Anadolu Hisarı'ndaki bir balıkçıyı tercih etti.

Ersoy'un arkadaşı, beraber çekildikleri bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşırken masadaki iftar menüsü ise herkesin dikkatini çekti.

Çorbadan ıstakoza; yumurtadan kalamalara

Masada; ıstakoz, kalamar, çok sayıda haşlanmış yumurta ve birçok ürün görüldü.

Sosyal medya onları konuştu: Bu kadar aç insan varken...

Ersoy'un bu lüks iftar menüsü sosyal medyada eleştirilerin hedefi oldu.

Kullanıcılardan, 'Bunları yiyen 1 ay oruç tutabilir', 'Bu sofrayı bu kadar aç insan varken donatmanın ne gereği var', 'Bülent Ersoy aç kalmaz bunlarla', 'Yiyecek sıcak bir kase çorba bulamayanlar var', 'Masa bakılırsa sahura kadar yediler herhalde', 'İstediğini ye ama gözümüze sokma' şeklinde imalı yorumlar geldi.

Diva'nın yemek düşkünlüğü

Öte yandan Ersoy, yemeğe düşkünlüğüyle de biliniyor. Geçtiğimiz dönemlerde yemek düzenine ilişkin açıklamalar yapan Diva, kahvaltıda et ve et ürünü olmadan sofraya oturmadığını söylemişti.