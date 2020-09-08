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    Burak Hakkı, yeni sevgilisi

    Hara Pappa'dan ayrılan Burak Hakkı, aşk acısını çabuk unuttu.
    • Haber Merkezi
    • 08.09.2020 - 10:00
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    Burak Hakkı, yeni sevgilisi

    Bir ay önce sevgilisi Hara Pappa’dan ayrılan Burak Hakkı, ayrılık acısı bile yaşamadı.

    YENİ SEVGİLİ YAPTI

    Çanakkale'de çiftçilik yapan Hakkı tarlayı bırakıp tatile çıktı. 48 yaşındaki oyuncu, önceki gün Bodrum’da genç bir kadınla denizde romantik anlar yaşarken görüntülendi.

    EVLİLİKTEN DÖNDÜ

    Oyuncu Burak Hakkı, 2016 yılında Yunan manken Hara Pappa ile aşk yaşamaya başlamıştı. Nikah masasına oturmayı düşünen çift, geçen ay ilişkisini noktaladı.

    Burak Hakkı, yeni sevgilisi #1

    Burak Hakkı, yeni sevgilisi #2

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