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    Burak Özçivit'in ikizi videosu sosyal medyada gündem oldu

    Kendisini Burak Özçivit'e benzeten birinin hazırladığı video sosyal medyada çok konuşuldu.
    • Haber Merkezi
    • 28.09.2022 - 07:39
    • Güncelleme : 28.09.2022 - 07:48
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    Burak Özçivit'in ikizi videosu sosyal medyada gündem oldu

    Kendisi gibi oyuncu Fahriye Evcen'le mutlu bir evliliği olan ve ikinci kez baba olmak için gün sayan Burak Özçivit, sosyal medyada yine gündem oldu.

    Sosyal medyada bir kullanıcı, Burak Özçivit'e benzediğini iddia ederek karşılaştırmalı olarak fotoğraflarının yer aldığı bir video paylaştı. Kendisini Burak Özçivit'e benzeten kullanıcısının o videosu olay oldu.

    "Burak'ın ikizi gibi"

    Video hakkında birçok yorum yapıldı. Bazıları Burak Özçivit'e hiç benzetmese de bir kısım kullanıcı da "Burak'ın ikizi gibi" yorumlarda bulundu.

    Burak Özçivit in ikizi videosu sosyal medyada gündem oldu #1

    Burak Özçivit in ikizi videosu sosyal medyada gündem oldu #2

    Burak Özçivit in ikizi videosu sosyal medyada gündem oldu #3

    Burak Özçivit in ikizi videosu sosyal medyada gündem oldu #4


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