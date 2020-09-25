Burak Yılmaz evini Hakan Çalhanoğlu'na sattı

Burak Yılmaz, villasını 14 milyon liraya elden çıkardı.

Beşiktaş’tan Fransa’nın Lille takımına transfer olan futbolcu Burak Yılmaz, triplex villasını satışa çıkardı.

MİLLİ MAÇTA VİLLA ALIŞVERİŞİ

Uzun zamandır villasını satak isteyen Yılmaz, eylül başında oynanan Türkiye-Sırbistan maçı için bir araya geldiği Hakan Çalhanoğlu’na evini 14 milyon liraya satın aldı.

BİN METREKARE

Yaklaşık bin metrekare olan evin dört oturma odası, altı yatak odası, bir sinema odası, bir Playstation odası, yedi tane banyo- buhar-saunası ve çocuklar özel bir oyun odası bulunuyor.

Sezon başında Beşiktaş’tan Fransa’ya transfer olan Burak Yılmaz, eşi ve iki kızıyla Lille şehrine taşınmıştı.