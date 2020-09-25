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    Burak Yılmaz evini Hakan Çalhanoğlu'na sattı

    Burak Yılmaz, villasını 14 milyon liraya elden çıkardı.
    • Haber Merkezi
    • 25.09.2020 - 08:23
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    Burak Yılmaz evini Hakan Çalhanoğlu'na sattı

    Beşiktaş’tan Fransa’nın Lille takımına transfer olan futbolcu Burak Yılmaz, triplex villasını satışa çıkardı.

    MİLLİ MAÇTA VİLLA ALIŞVERİŞİ

    Uzun zamandır villasını satak isteyen Yılmaz, eylül başında oynanan Türkiye-Sırbistan maçı için bir araya geldiği Hakan Çalhanoğlu’na evini 14 milyon liraya satın aldı.

    BİN METREKARE

    Yaklaşık bin metrekare olan evin dört oturma odası, altı yatak odası, bir sinema odası, bir Playstation odası, yedi tane banyo- buhar-saunası ve çocuklar özel bir oyun odası bulunuyor.

    Sezon başında Beşiktaş’tan Fransa’ya transfer olan Burak Yılmaz, eşi ve iki kızıyla Lille şehrine taşınmıştı.

    Burak Yılmaz evini Hakan Çalhanoğlu na sattı #1

    Burak Yılmaz evini Hakan Çalhanoğlu na sattı #2

    Burak Yılmaz evini Hakan Çalhanoğlu na sattı #3

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