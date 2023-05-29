Buray, gönlünü oyuncu Ezgi Şenler'e kaptırdı
ensonhaber.com

Türk pop müziğinin sevilen isimleri arasında yer alan Buray, özel hayatıyla da gündemden düşmüyor.

İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden şarkıcı, geçtiğimiz yıl Ayşe Özyılmazel ile birlikteliğiyle adından söz ettirmişti.

Bu ilişkisi sessiz sedasız sona eren şarkıcı Buray'ın, şimdilerde gönlünü güzel Ezgi Şenler'e kaptırdığı iddia edildi.

Buray gönlünü oyuncu Ezgi Şenler'e kaptırdı

Buray sete gitti

Ezgi Şenler, bir süredir yeni dizisinin çekimleri nedeniyle Bodrum'da kalıyor. Buray da geçtiğimiz günlerde sevgilisine sürpriz yapıp dizi setine gitti.