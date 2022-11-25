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    Buray, kuyu açtırdı

    Buray, Madagaskar’da içme suyu problemi yaşayan bir kasabada su kuyusu açma çalışmalarına katıldı.
    • Haber Merkezi
    • 25.11.2022 - 09:04
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    Buray, kuyu açtırdı

    Buray, yoğun konser maratonuna ara vererek, Madagaskar ve Mauritius tatiline çıktı. Ünlü şarkıcı, Madagaskar’ın Antsirabe kasabasında, su kuyusu açtırdı.

    Çalışmalara destek de veren Buray, "Bu coğrafyanın en büyük sorunlarından biri bu..." dedi.

    "Daha değerli bir şey yok"

    "Her yıl binlerce insan temiz içme suyu kaynağı eksikliği nedeniyle yakalandıkları hastalıklara yenik düşüyor" diyen Buray, "Bunun büyük bir bölümünü ise masum çocuklar ve bebekler oluşturuyor. Şu dünyada bir çocuğun yüzündeki gülümseme ve mutluluktan daha değerli bir şey yok" şeklinde konuştu.

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