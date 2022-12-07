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Buray'ın Anıtkabir hisleri
Son olarak 'Girdap' adlı şarkısıyla konuşulan Buray, Anıtkabir ziyaretiyle ilgili bir paylaşım yaptı.
- Haber Merkezi
- 07.12.2022 - 10:02
- Güncelleme : 07.12.2022 - 10:20
Ağustos ayında Ayşe Özyılmazer'le kısa süreli bir ilişki yaşayan şarkıcı Buray, Konya Selçuklu Kültür Merkezi’nde verdiği konserin ardından soluğu Anıtkabir’de aldı.
"Titredim"
5 Aralık’ta Türk kadınlarına seçme ve seçilme hakkı veren Atatürk’e şükranlarını sunmak için Anıtkabir’e gittiğini söyleyen Buray, “Merdivenlerinden çıkarken dizlerimin titrediğini hissettim. Yaşadığım duyguyu tarif etmem imkansız.” dedi.
Ünlü şarkıcı, mozolenin önünde saygı duruşunda bulunup çiçek bıraktı.