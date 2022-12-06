Buray'ın Madenciler Günü konuşması duygulandırdı

Madenciler Günü için konser veren Buray, sahnede duygu dolu anlar yaşattı.

Madagaskar ve Mauritius tatiline çıkan Buray, birçok yardım işinde bulunmuş ve takdir toplamıştı. 4 Aralık Dünya Madenciler Günü'nde sahnede olan Buray, madencileri unutmadı ve sahnede sesi titreyerek duygu dolu bir konuşma yaptı.

Konya Selçuklu Kültür Merkezi'nde sahne alan Buray, sözleriyle konserde duygu dolu anlar yaşattı:

"Korkarım ki sonu yok"

"Bugün 4 Aralık Dünya Madenciler Günü. Hayatlarını ve geçimlerini yerin metrelerce altında kazanmaya çalışan, alın terleri kimi zaman kömürün siyahına, kimi zaman acı bir haberle geride kalanların gözyaşlarına karışan madencilerin günü.

Çok değil daha birkaç hafta önce toprağa verdik onları. Eğer önlemleri artırmazsak, eğer ölümlerini kader olarak görmekten vazgeçmezsek korkarım ki bunun bir sonu olmayacak.

Zonguldak'ta, Soma'da, Ermenek'te, Yozgat'ta, Amasya'da ve en son Bartın'da helal lokma için yerin metrelerce kat altında hayatlarını kaybeden tüm madencileri saygıyla anıyorum. Hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum."