Burcu Biricik'ten Ahmet Çakar'a 'don' çıkışı

Burcu Biricik, genç oyuncu Melis Sezen'in göğüs dekolteli kıyafetini 'suç' olarak değerlendiren eski vekil Ahmet Çakar'a tepki gösterdi.

MHP'li eski milletvekili Ahmet Çakar, katıldığı bir programda 25 yaşındaki oyuncu Melis Sezen'in dekolteli elbisesiyle ilgili dikkat çeken yorumlar yapmıştı.

Oyuncunun geçtiğimiz aylarda bir ödül töreninde giydiği beyaz elbiseyi gündeme getiren Ahmet Çakar, "Bir kıyafet giymiş o kıyafet kanunen suç. Sütyen yok, göğüs dekoltesi göbeğe kadar inmiş" ifadelerini kullanmıştı.

Çakar'ın bu yorumları ise tepkilerin hedefi oldu.

Sanat camiasındaki kadın oyuncular Sezen'e destek için birlik olup sosyal medya hesaplarından peş peşe açıklamalar yapmaya başladı.

Bu isimlerden sonuncusu da 'Camdaki Kız' dizisinin başrolü Burcu Biricik oldu.

"Biz altınızda donunuz var mı diye soruyor muyuz"

Çakar'a yönelik sert cümleler kuran Biricik, şu paylaşımı yaptı:

"Beyefendiler biz size soruyor muyuz altınızda donunuz var mı diye? Sormuyoruz çünkü bizi ilgilendirmez. Sormuyoruz çünkü üzerimize vazife değil!

"Üzerinize vazife olmayan şeylerden uzak durun"

Üzerinize vazife olmayan şeylerden rica ediyorum uzak durun artık! Sanıyor musunuz ki siz böyle konuşunca biz sizin uygun gördüğünüz şekilde giyineceğiz. Yapmayın komik olmayın!"