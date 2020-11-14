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    Burcu Biricik’ten itiraflar: Çok küfür ediyordum

    Kendisi ve hayatına dair özel açıklamalar yapan oyuncu, “Çok küfür ediyordum. Makyöz arkadaşımın kuzeni uyardı, artık kendimi tutuyorum” dedi.
    • Haber Merkezi
    • 14.11.2020 - 15:45
    • Güncelleme : 14.11.2020 - 17:11
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    Burcu Biricik’ten itiraflar: Çok küfür ediyordum

    Oyuncu Burcu Biricik, YouTube'daki, "Aşırı Ünlülerle Kısa Görüşmeler" programına konuk oldu.

    İlginç açıklamalar yapan güzel oyuncu, şöhreti kullanmayı bilmediğini, tanınmadığını ve süklüm püklüm giyindiğini söyledi.

    Biricik, “Geçenlerde bir lokantayı aradım, ‘Yer yok’ dediler. Emre bana, ‘Adını söylesene’ diye kızdı.” dedi.

    “YALNIZLIKTAN SIKILIYORUM”

    “Sette karavanımın özel olduğunu düşünen arkadaşlarım yanıma gelmiyor.” diyen oyuncu, şöyle devam etti:

    “Yalnızlıktan sıkılıyorum. Kapıyı açıp ‘Gelin size kahve yapayım’ diye misafir topluyorum.”

    Burcu Biricik’ten itiraflar: Çok küfür ediyordum #1

    “ÇOK KÜFÜR EDİYORDUM”

    Çekim öncesi küfürlü konuşmalar yaptığını itiraf eden Biricik, “Çok küfür ediyordum. Makyöz arkadaşımın kuzeni uyardı, artık kendimi tutuyorum.” diye konuştu.

    Ergenlik döneminde erkek gibi göründüğünü belirten Biricik, “Ergenlik yıllarımda odamdaki Beyonce posterinin suratına sivilce çizmiş, saçlarını karalamıştım. Sonra da ağlayarak kendi saçlarımı kesmiştim. O dönem erkek gibiydim.” İfadelerini kullandı.

    Burcu Biricik’ten itiraflar: Çok küfür ediyordum #2

    “AÇ KALIRSAM ÇILDIRIRIM”

    Güzel oyuncunun açıklamalarından satır başları şöyle:

    “Üniversitede okurken, sırf kopya çekebilmek için kendime arkadaş edindim.

    İlişkide ben ayrılamayan tarafım. Mutlaka bir bahane bulurum.

    Lisedeki ünlü aşkım; Gökhan Özen’di.

    Mideme çok düşkünüm. Arkadaşsız kalırsam çıldırmam ama aç kalırsam çıldırırım. Bir lokantayı soyabilirim. İyi bir şefin kendisini de çalabilirim.”

    Burcu Biricik’ten itiraflar: Çok küfür ediyordum #3

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