Burcu Çağrı: Emre Altuğ beni yalancı konumuna düşürdü

Emre Altuğ, eski manken Burcu Çağrı’nın “4 yıldır beraberdik” açıklamasını “Benim o kişiyle bir ilgim yok.” sözleriyle yalanlanmıştı.

Geçtiğimiz günlerde Emre Altuğ’a eski manken Burcu Çağrı’nın “4 yıldır birlikteydik. Kimse ilişkimizi yok sayamaz. Bütün çevresi biliyordu. Fakat ayrıldık” sözleri hatırlatıldı.

"İLGİM YOK"

Ünlü şarkıcı, açıklamaları yalanlayarak kabul etmediğini söyledi: “Benim o kişi ile bir ilgim yok. O çıkan haberler doğru değil.”

FOTOĞRAF YAYINLADI

Emre Altuğ'un çok konuşulan açıklamasının ardından eski manken Burcu Çağrı suskunluğunu bozdu. Sosyal medya hesabından Altuğ ile yer aldıkları fotoğrafları paylaştı. 'Yalancı konumuna düşürülmeye çalıştım' diyen Çağrı fotoğrafların altına 'Beni tanıyan ve seven yakınlarımın nezdinde yalancı konumuna düşürülmeye çalışıldığım için bu paylaşımı yapma ihtiyacı hissettim...' notunu düştü. Eski mankenin bu paylaşımının ardından gözler şarkıcı Emre Altuğ'a çevrildi.