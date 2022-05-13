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    Burcu Esmersoy, 3. kez gelin oluyor

    Nazım Akmandil ile mutlu bir beraberliği olduğunu söyleyen Burcu Esmersoy, "Bu yaz evleniyorum" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 13.05.2022 - 10:44
    • Güncelleme : 13.05.2022 - 11:12
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    Burcu Esmersoy, 3. kez gelin oluyor

    Başarılı sunucu Burcu Esmersoy, Bebeköy'deki bir lansmana katıldı.

    Esmersoy, 2018 yılında evlendiği Berk Suyabatmaz ile 2019 yılında boşanmıştı. Bir süredir kendisinden 15 yaş küçük yazılımcı Nazım Akmandil ile aşk yaşayan ünlü isim, ilişkisiyle ilgili konuştu.

    "Yaz sonu düğün var"

    Esmersoy’a, "Çok aşığım, her an evlenebilirim” şeklindeki açıklamaları hatırlatılınca, "Çok utandım biliyor musunuz? Siz soruyorsunuz cevap vermiyorum, orada çok hazırlıksız yakalandım. Çok mahcup oldum kendim de izlerken” dedi. Muhabirlerin bize özel bir haber borçlusunuz sözlerine Burcu Esmersoy, "Ne diyeyim, hadi söyliyeyim bu yaz sonu evleniyorum” şeklinde konuştu.

    Burcu Esmersoy, 3. kez gelin oluyor #1

    Burcu Esmersoy, 3. kez gelin oluyor #2


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