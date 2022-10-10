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    Burcu Esmersoy, ayda 4 milyon TL kazanıyor

    Sosyal medyanın en çok takip edilen ünlü isimlerinden biri olan Burcu Esmersoy'un ayda 4 milyon TL kazandığı iddia edildi.
    • Haber Merkezi
    • 10.10.2022 - 07:11
    • Güncelleme : 10.10.2022 - 07:36
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    Burcu Esmersoy, ayda 4 milyon TL kazanıyor

    Güzelliği ve tarzıyla en beğenilen sunuculardan olan Burcu Esmersoy, işkolikliğiyle biliniyor. bu paylaşımları paraya çevirdi.

    Küçük sevgili şans getirdi

    Günlük hayatında sürekli yoğun bir tempo ile çalışan ve kendisinden 15 yaş küçük Nazım Akmandil ile bir süredir aşk yaşayan Burcu Esmersoy, artık paraya paraya demiyor.

    Ayda 4 milyon TL

    Esmersoy, sosyal medya kazancıyla gündeme geldi. 30 günde Instagram Story’den 7 paylaşım yapan Esmersoy, bu marka birlikteliklerinden yaklaşık 1 milyon lira kazandı.

    Burcu Esmersoy'un, sunuculuk yaptığı davetlerde ve oynadığı reklam filmlerinden kazandığı para ile birlikte toplam 4 milyon liraya yakın bir kazanç elde ettiği iddialar arasında.

    Burcu Esmersoy, ayda 4 milyon TL kazanıyor #1

    Burcu Esmersoy, ayda 4 milyon TL kazanıyor #2


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