Burcu Esmersoy: Birçok şeyle sınandım
ensonhaber.com

Ünlü Burcu Esmersoy, YouTube kanalında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Değersizlik duygusu hakkında konuşan Esmersoy, bu konuyu eskiden parayla ilişkilendirdiğini söyledi.

Sosyal medya paylaşımları ve marka iş birliklerinden yüz binlerce lira kazanan sunucu, “Yıllarca ne kadar başarılı olursam, sevilirsem, beğenilirsem, ödül alırsam, kazanırsam o kadar değerliyimdir, diye düşünmüştüm.

Burcu Esmersoy: Birçok şeyle sınandım

Kendimde en çok fark ettiğim şey; başkasının bana verdiği değerle kendi değerimi belirlemekti.

Burcu Esmersoy: Birçok şeyle sınandım

"Bir sürü şeyle sınandım"

Bir sürü şeyle sınandım. Sonra tüm bunların yanlış olduğunu fark edip kendimi değiştirmeye çalıştım. Artık değer duygusuyla ilgili iyileştiğimi hissediyorum, sınavı geçtim." diye konuştu.

Burcu Esmersoy: Birçok şeyle sınandım