Burcu Esmersoy: Birçok şeyle sınandım Sosyal medyadan bile yüz binlerce lira kazanan sunucu, "Para kazanırsam o kadar değerliyimdir, diye düşünmüştüm" dedi.

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Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, YouTube kanalında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Değersizlik duygusu hakkında konuşan Esmersoy, bu konuyu eskiden parayla ilişkilendirdiğini söyledi.

Sosyal medya paylaşımları ve marka iş birliklerinden yüz binlerce lira kazanan sunucu, “Yıllarca ne kadar başarılı olursam, sevilirsem, beğenilirsem, ödül alırsam, para kazanırsam o kadar değerliyimdir, diye düşünmüştüm.

Kendimde en çok fark ettiğim şey; başkasının bana verdiği değerle kendi değerimi belirlemekti.

"Bir sürü şeyle sınandım"

Bir sürü şeyle sınandım. Sonra tüm bunların yanlış olduğunu fark edip kendimi değiştirmeye çalıştım. Artık değer duygusuyla ilgili iyileştiğimi hissediyorum, sınavı geçtim." diye konuştu.