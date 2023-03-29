Burcu Esmersoy depremzede bir aileye sahip çıktı

6 Şubat’ta yaşanan Kahramanmaraş depremi etrafındaki birçok ilde yıkıma neden oldu.
Deprem felaketini Hatay'da yaşadıktan sonra Ankara'da bir otele yerleştirilen ailenin, 15 Şubat itibarıyla otelden çıkarılacakları haberini alan Burcu Esmersoy, hemen harekete geçti.
“Artık onlar da benim ailem”
Esmersoy, Ankara'da bir ev kiraladı ve aileyi dayalı döşeli bir eve yerleştirdi. Ünlü isim, “Artık onlar da benim ailem.” dediği, isimlerini ve yüzlerini sakladığı Hataylı depremzede ailenin yeni hayatını sosyal medya hesabından paylaştı.
Yemek sofrasındaki aileye Esmersoy'un arkadaşı Elvan Odabaşı da eşlik etti.
Aile bireylerine iş bulan, çocukların okullarına devam etmesini sağlayan ünlü sunucu, haftalar sonra Instagram hesabından yayınladığı kareye şu mesajı yazdı:
"Ankara onların yeni memleketi oldu"
"Büyük felaketi Hatay’da yaşadılar, yıkılan evlerinden kurtulduktan sonra geldikleri Ankara’da yerleştirildikleri otelden 15 Şubat itibarıyla çıktılar. Ama artık her şey yoluna girdi.
D. okula yerleştirildi, A. online eğitimine devam ediyor, N. de artık iyi. Onlar yeni evlerinde huzurla ilk uykularını uyumadan benim için hayat çok paylaşılacak bir gerçeklikte olmayacaktı.
Ankara onların yeni memleketi oldu. Aileye can yoldaşı olan Elvan Odabaşı’na ne kadar teşekkür etsem az."