Burcu Esmersoy depremzede bir aileye sahip çıktı Burcu Esmersoy, 6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ilimizde büyük yıkıma yol açan Kahramanmaraş depreminde evlerini kaybeden Hataylı bir aileye kucak açtı.

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6 Şubat’ta yaşanan Kahramanmaraş depremi etrafındaki birçok ilde yıkıma neden oldu.

Deprem felaketini Hatay'da yaşadıktan sonra Ankara'da bir otele yerleştirilen ailenin, 15 Şubat itibarıyla otelden çıkarılacakları haberini alan Burcu Esmersoy, hemen harekete geçti.

“Artık onlar da benim ailem”

Esmersoy, Ankara'da bir ev kiraladı ve aileyi dayalı döşeli bir eve yerleştirdi. Ünlü isim, “Artık onlar da benim ailem.” dediği, isimlerini ve yüzlerini sakladığı Hataylı depremzede ailenin yeni hayatını sosyal medya hesabından paylaştı.

Yemek sofrasındaki aileye Esmersoy'un arkadaşı Elvan Odabaşı da eşlik etti.

Aile bireylerine iş bulan, çocukların okullarına devam etmesini sağlayan ünlü sunucu, haftalar sonra Instagram hesabından yayınladığı kareye şu mesajı yazdı:

"Ankara onların yeni memleketi oldu"