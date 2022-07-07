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    Burcu Esmersoy, evlenecek yer bulamadı

    Burcu Esmersoy-Nazım Akmandil çiftinin düğününe otel rötarı takıldı.
    • Haber Merkezi
    • 07.07.2022 - 10:20
    • Güncelleme : 07.07.2022 - 10:25
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    Burcu Esmersoy, evlenecek yer bulamadı

    Daha önce iki evlilik daha yapan Burcu Esmersoy, geçtiğimiz mayıs ayında kendisinden 15 yaş küçük oyun yazılımcısı sevgilisi Nazım Akmandil ile çıktıkları yurt dışı tatili sırasında evlilik teklifi almıştı.

    Önceki gün Etiler'de görüntülenen Esmersoy, düğün tarihinin sorulması üzerine otel engeline takıldıklarını dile getirdi.

    "Otelde yer yok"

    Düğünü İtalya'daki bir otelde yapmak istediklerini açıklayan Esmersoy, "Nazım'ın bana evlilik teklifi ettiği yer İtalya'da. Çok beğendiğim bir mekanda bir düğün yapılmıştı. Çok beğenmiştim. 'Burada mı evlenelim?' demiştim. Sonra otelden bize '2023'de görüşelim.' diye mail geldi. Otel dolu... Biz de, 'Biri düğününü iptal ederse bize haber verin.' diye bekliyoruz. İstediğim bir tarih var, onu ayarlamaya çalışıyorum. Karşılıklı görüşüyoruz." şeklinde konuştu.

    Burcu Esmersoy, evlenecek yer bulamadı #1

    Burcu Esmersoy, evlenecek yer bulamadı #2

    Burcu Esmersoy, evlenecek yer bulamadı #3


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