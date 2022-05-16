Burcu Esmersoy, evlilik teklifini paylaştı

Geçtiğimiz günlerde yeniden evleneceğini duyuran Burcu Esmersoy'dan romantik bir paylaşım geldi.

Kendisinden 15 yaş küçük yazılımcı Nazım Akmandil ile aşk yaşayan Burcu Esmersoy, geçtiğimiz hafta verdiği bir röportajda yaz sonu dünyaevine gireceğini açıklamıştı.

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Ardından sevgilisiyle İtalya tatiline çıkan ünlü sunucu, son paylaşımında nikah masasına oturmaya hazırlandığı Akmandil'e de yer verdi.

Teklif geldi

İtalya tatilinden kesitler yayınlayan 45 yaşındaki ünlü sunucunun, sevgilisinden evlilik teklifi aldığı öğrenildi.

Hediye edilen yüzüklerin fiyatları hakkında yapılan haberlerden rahatsız olduğunu dile getiren Esmersoy, dün yaptığı paylaşımda da tektaş yüzüğünü photoshop'la kapatmıştı.