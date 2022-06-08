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    Burcu Esmersoy, güneşe doydu

    Havaların ısınmasıyla mayolu ve bikinili paylaşımlarını artıran Burcu Esmersoy'dan yeni fotoğraf geldi.
    • Haber Merkezi
    • 08.06.2022 - 15:03
    • Güncelleme : 08.06.2022 - 15:20
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    Burcu Esmersoy, güneşe doydu

    Başarılı sunucu Burcu Esmersoy, Instagram sayfasından paylaştığı gönderilerle konuşulmaya devam ediyor.

    Özel hayatı ve giyim kuşamını her fırsatta takipçileriyle paylaşan Esmersoy, son yaptığı paylaşımla sosyal medyayı adeta salladı.

    "Hazır mıyız"

    Mayolu pozuyla Instagram'a damga vuran güzel sunucu, düzgün fiziğiyle takipçilerinden beğeni aldı. Esmersoy, fotoğrafa "Hazır mıyız? Yavaş yavaş." notunu düştü.

    Burcu Esmersoy, güneşe doydu #1

    Burcu Esmersoy, güneşe doydu #2


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