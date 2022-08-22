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Burcu Esmersoy ile Gülşen pişti oldu

Burcu Esmersoy ile Gülşen pişti oldu

Burcu Esmersoy ile sahne kostümleriyle sık sık güneme gelen şarkıcı Gülşen, iki hafta arayla aynı tulumu giyerek pişti oldu.