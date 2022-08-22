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- Burcu Esmersoy ile Gülşen pişti oldu
Burcu Esmersoy ile Gülşen pişti oldu
- Haber Merkezi
- 22.08.2022 - 12:25
- Güncelleme : 22.08.2022 - 13:32
Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, geçtiğimiz haftalarda rengarenk ve dekolteli, mini tulumuyla objektif karşısına geçmişti.
4.2 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasından peş peşe paylaştığı karelere, "Yani bence rengarenk" notunu yazarak kalp emojisi ekleyen Esmersoy, binlerce beğeni almıştı.
Aynı tulumu giydi
Son dönemde hem şarkıları, hem de iddialı kıyafetleriyle adından sıkça söz ettiren Gülşen, önceki gün Alaçatı'da konser verdi. Ünlü isim, sevilen şarkılarını seslendirerek dinleyicilerine müzik ziyafeti sundu.
Konserde çekilen karelerini 1.7 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından kalp emojileri ile yayınlayan Gülşen, Esmersoy'un giydiği tulumun aynısını giymesiyle dikkat çekti.
Kısa sürede 40 bine yakın beğeni alan şarkıcının gönderisine, 500'den fazla da yorum yapıldı.