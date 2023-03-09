Burcu Esmersoy ile Nazım Akmandil'in düğün tarihi belli oldu

Üçüncü kez gelin olmaya hazırlanan Burcu Esmersoy'un, İtalyan iş insanı Massimo Cusimano (2005–2008) ve Berk Suyabatmaz (2018–2019) ile evlilikleri uzun sürmemişti.
Düğün İtalya'da
Sevgilisi Nazım Akmandil’den İtalya’da evlilik teklifi alan Burcu Esmersoy, düğünü de İtalya'da yapacak.
Çift 1 Nisan’da, İtalya-Portofino’da nikah masasına oturacak.
Burcu Esmersoy daha önce düğün tarihiyle ilgili şu açıklamayı yapmıştı:
“İtalya’da bir otelde düğün yapılmıştı, mekanı çok beğenmiştim. ‘Burada mı evlensek’ demiştim. Otelden ‘2023’te görüşelim’ diye mail geldi. Otel dolu. Biz de ‘Düğününü iptal eden olursa bize haber verin’ dedik, bekliyoruz. İstediğim bir tarih var, onu ayarlamaya çalışıyorum. Görüşmelerimiz sürüyor.”