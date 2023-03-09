Burcu Esmersoy ile Nazım Akmandil'in düğün tarihi belli oldu Kendisinden 15 yaş küçük oyun yazılımcısı Nazım Akmandil ile evlilik hazırlığında olan Burcu Esmersoy, düğünü İtalya'da yapacak.

Üçüncü kez gelin olmaya hazırlanan Burcu Esmersoy'un, İtalyan iş insanı Massimo Cusimano (2005–2008) ve Berk Suyabatmaz (2018–2019) ile evlilikleri uzun sürmemişti.

Düğün İtalya'da

Sevgilisi Nazım Akmandil’den İtalya’da evlilik teklifi alan Burcu Esmersoy, düğünü de İtalya'da yapacak.

Çift 1 Nisan’da, İtalya-Portofino’da nikah masasına oturacak.

Burcu Esmersoy daha önce düğün tarihiyle ilgili şu açıklamayı yapmıştı: