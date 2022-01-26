Euro
15.2637
0.14%
Dolar
13.5167
0.29%
Altın
802.2430
0.14%
Borsa
1968
1.17%
Bitcoin
515.701
3.51%
BTXN Coin
31.28
2.15%
0ºC
İstanbul
Çok bulutlu 0 C

    Burcu Esmersoy, Instagram tanıtım ücretine zam yaptı

    Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, Instagram'dan servet kazanmaya devam ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 26.01.2022 - 12:02
    • Güncelleme : 26.01.2022 - 12:05
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Burcu Esmersoy, Instagram tanıtım ücretine zam yaptı

    Sosyal medyayı aktif kullanan ve büyük bir hayran kitlesine sahip olan güzel sunucu Burcu Esmersoy, Instagram Story’den tanıtım ücretine zam yaptı.

    20 BİN TL ZAM

    Instagram'da 4 milyondan fazla takipçisi olan eski model, Story'den 15 saniyelik tanıtım için 80 bin lira alıyordu. Ünlü markalar, 15 saniyelik tanıtım için artık 100 bin lira ödeyecek.

    ÖVGÜ BÜYÜK

    Yıllarca en çok vergi verenler listesinde yer alan güzel sunucu Burcu Esmersoy, birçok reklam filminde de rol aldı.

    İnanmadığı hiçbir ürünün ne reklamında oynayan ne de sosyal medya hesaplarından tanıtım yapmayan sarışın güzele, hayranlarından da büyük övgü var.

    Burcu Esmersoy, Instagram tanıtım ücretine zam yaptı #1

    Burcu Esmersoy, Instagram tanıtım ücretine zam yaptı #2

    Burcu Esmersoy, Instagram tanıtım ücretine zam yaptı #3

    Burcu Esmersoy, Instagram tanıtım ücretine zam yaptı #4

    Burcu Esmersoy, Instagram tanıtım ücretine zam yaptı #5


    Görüş Bildir